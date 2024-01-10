İsrail Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 yedek subayının öldürüldüğünü duyurdu.

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10/01/2024

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İsrail Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda 24 yaşındaki yedek binbaşı Alkana Newlander'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 İsrail askeri ve subayı öldürüldü.

10/01/2024 11:41
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TAGS: İsrail, gazze, haber, kıbrıs, kktc, filistin
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