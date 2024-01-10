İsrail Gazze'de bir askerinin öldürüldüğünü açıkladı
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 yedek subayının öldürüldüğünü duyurdu.
10/01/2024
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda 24 yaşındaki yedek binbaşı Alkana Newlander'ın öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 İsrail askeri ve subayı öldürüldü.