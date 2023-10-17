İsrail Gazze’de hastane vurdu: En az 500 ölü

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ediyor. İsrail'in saldırılarında yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybederken, Hamas'ın saldırıları nedeniyle bin 300'den fazla İsrailli öldü.

Gazze'de ölen çocukların sayısı ise 940'a yükseldi. 1032 kadın da saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.