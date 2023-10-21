İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardı

İsrail ordusunun, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı duyuruldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6’sının boşaltıldığı ifade edildi.

Hastanelerden 4’ünün bu uyarıyı reddederek boşaltmama kararı aldığı, geri kalanların ise boşaltma aşamasında olduğu aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar, İsrail'in iki haftadır uyguladığı bombardıman ve devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan insani kriz korusunda uyarılarda bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.