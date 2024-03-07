İsrail Gazze’ye denizden yardıma onay verdi

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla doğrudan insani yardım gönderilmesi konusunda Rum hükümetinin çabalarının olumlu sonuçlandığı ve İsrail’in “Amelthia Planı” olarak bilinen plana onay verdiği bildirildi.

Politis gazetesinin haberine göre, Rum hükümeti, Larnaka limanından Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım malzemesi götürülmesi planına İsrail’in sonunda yeşil ışık yaktı.

Gazete, insani yardım malzemelerinin Larnaka limanında toplanması ve burada İsrailliler tarafından yapılacak kontrol sonrasında gemiye yüklenerek Gazze sahil şeridine götürülmesi konusunda uzlaşıya varıldığını belirtirken yardımların Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) desteğinde yapılacağını vurguladı.

-Von der Leyen geliyor

Gazete haberinin devamında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in, planın uygulanmasına destek amacıyla bu akşam Güney Kıbrıs’a gideceği ve yarın da söz konusu plan çerçevesinde oluşturulan bazı altyapı unsurlarını denetleyeceği kaydedildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in konuya ilişkin açıklamasında, Von der Leyen’in Cuma günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le söz konusu yerleşkeleri ziyaret edeceğini belirterek bu ziyaretin Gazze’ye yardım projesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.



Gazete, Letimbiotis’in, Türkiye Dışişleri Bakanının deniz yoluyla yardım projesine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, oluşturulacak deniz koridorunun yegane amacının Gazze’ye insani yardım taşımak olduğu iddiasını yineledi.

- Filistin Büyükelçiliği’nden açıklama

Gazete haberinin devamında ise, Filistin makamlarının deniz yoluyla insani yardıma sıcak bakmadığını yazdı. Haberde, Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliğinden dün yapılan açıklamada, “Gazze’ye yönelik yardımların İsrail tarafından engellenmesi girişimlerinin kınandığı ve tüm geçiş noktalarının açılması talebinin” dile getirildiği kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, “İsrail’in deniz yoluyla insani yardım getirilmesindeki ısrarı ve hali hazırda mevcut kara geçiş noktalarından yardım getirilmesinin engellenmesi, İsrail’in işgalinin genişletilmesi, Batı Şeria ile Gazze’nin ayrılması ve halkımızın yerlerinde edilmesini amaçlamaktadır” denildi.