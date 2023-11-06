İsrail, Gazze’ye gece boyunca ölüm yağdırdı

İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde can kayıpları günden güne artıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail, Zevayde bölgesinde Mişmiş Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 10 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Han Yunus'taki bir eve düzenlenen hava saldırısında ise biri çocuk 2 kişi öldü. Yaralıların olduğu ve evin enkazı altında henüz kurtarılmayı bekleyenlerin olduğu belirtiliyor.

Üç mülteci kampına düzenlenen saldırılarda, en az 10 ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

Gazze'den gelişmeleri anlık aktaran Şihab haber ajansına göre, Mısır sınırında bulunan Rafah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Ebu Ulvan Ailesi'nin evine düzenlenen hava saldırısı sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 30 gündür bombaladığı Gazze'de can kaybı 9 bin 700'ü geçti. Dün açıklanan verilere göre, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in yoğun saldırısı altında olan Gazze’de 4 bin 800’ü çocuk olmak üzere 9 bin 770 kişi hayatını kaybetti.