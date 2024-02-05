İsrail Gazze'ye gitmeye hazırlanan BM gıda konvoyunu vurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşu UNRWA, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'ye giden bir gıda konvoyunun bölge açıklarındaki suları kontrol eden İsrail donanması tarafından vurulduğunu duyurdu.



UNRWA'nın Gazze şefi Thomas White, haberi, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu.

White, saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadığını bildirdi.

Gazzeliler, 122 gündür İsrail bombardımanı altında açlıkla mücadele ediyor.