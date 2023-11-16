İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 41. gününde devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı 12 evet 3 çekimser oyla kabul edildi.

İSRAİL'E OYALAMA POLİTİKASI SUÇLAMASI

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.



Rişk, İsrail'in, Hamas'ın elinde bulunan 50 kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında kendi hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli kadın ve çocukları serbest bırakmayı ve gerçek bir insani ateşkes ilan etmeyi reddettiğini kaydetti.

Anlaşmanın aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere insani yardımın ulaştırılması ve yardımların dağıtılmasına olanak tanıyan uygun güvenlik ortamının sağlanmasını da içerdiğini ifade eden Rişk, İsrail'in anlaşmaya varma konusunda ciddi olmadığını, daha fazla zaman kazanmak ve saldırılarını sürdürmek için oyalandığını vurguladı.



İsrail’in, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze Şeridi’nde 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddettiği belirtilmişti.

BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzeyindeki bazı bölgeler İsrail savaş uçakları ve topçuları tarafından yoğun bombardıman ateşine maruz kaldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve yapılan hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.



Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.



Hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Filistin devlet haber ajansına göre, saldırı kuşatma altındaki bölgenin merkezindeki El Sabra mahallesindeki bir camiyi hedef aldı.



Wafa muhabiri, onlarca kişinin de yaralandığının bildirildiğini söyledi.



Wafa, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki telekomünikasyon kulelerine düzenlenen ayrı bir saldırıda en az bir çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

CAN KAYBI 11 BİN 500'Ü AŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı.



Saldırılar sonucu Gazze Şeridi'nde ölen sağlık çalışanları sayısının 200'e ulaştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 51 gazeteci ve 22 sivil savunma çalışanının da yaşamını yitirdiği ifade edildi.



İsrail ordusunun 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de 29 bin 800 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ise yüzde 70'inden fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğu kaydedildi.

ŞİFA HASTANESİ BASKINI

İsrail ordusu bastığı Şifa hastanesinden kısmen çekildi.

Hastanenin etrafı ise İsrail tankları tarafından kuşatılmış durumda. Baskın nedeniyle hastanedeki sağlık hizmetleri aksadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni basmasıyla ilgili "Hastaneler savaş sahası olmamalı. Taraflar hastanede çatışmamalı. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamalı. Nokta." açıklamasında bulundu.

HENİYYE'NİN EVİNE SALDIRI

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki evine saldırı düzenlendi.

Heniyye yıllardır ailesiyle birlikte Katar'da yaşıyor. İsrail evin Hamas üssü olarak kullanıldığını iddia etti.

ÖLEN İSRAİL ASKERİ SAYISI 50 OLDU

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.