İsrail, Gazze'yi vuruyor!

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Saldırılarda 6'sı çocuk 29 Filistinli hayatını kaybetti, 215 kişi de yaralandı. Türkiye saldırıları kınadı. Birleşmiş Milletler'den de İsrail'in saldırılarına tepki geldi.

İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'yi vuruyor.

Savaş uçakları, tanklar ve zırhlı birlikler sivil yerleşim yerlerinin de bulunduğu birçok noktayı hedef alıyor.

Filistin yönetimi saldırılarda hayatını kaybedenler arasında 6 çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

İslami Cihad'ın üst düzey komutanlarından biri öldürüldü

Refah bölgesine düzenlenen saldırılarda 7 kişi öldü.

İsrail ordusu, İslami Cihad Hareketi'nin hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda İslami Cihad'ın üst düzey komutanlarından biri öldürüldü.

Saldırılar karşısında Gazze Şeridi'nden de, Tel Aviv ve İsrail'in orta kesimlerindeki şehirlere yönelik 400'ün üzerinde roket fırlatıldı.

"Tırmanan gerilimden İsrail sorumlu, saldırıları derhal durdurmalı"

İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz saldırılara devam emri verdi. Saldırıların bir hafta sürebileceği belirtildi.

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07/08/2022 09:47