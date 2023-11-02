İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze kentini çevrelediklerini söyledi

Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üste abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’ye yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerinin şu an için "yarısından azını" kullandığını söyleyen Halevi, geri kalan kısmının da gerek duyulması halinde başka cephelerde göreve hazır olduğunu belirtti.

Halevi, Gazze’deki savaşta "önemli bir aşamaya daha geçtiklerini" dile getirdi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi’nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, "Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki yakıt sıkıntısına dair bir soru üzerine Halevi, 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yakıt girişine izin vermediklerini söyleyerek, hastanelerdeki yakıtın bitmediğini iddia etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı, "tükendiği takdirde bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt girişine izin vereceklerini" kaydetti.