İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Şeria'da 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
10/02/2022
İsrail güçleri, işgal altındaki Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerince gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail askerlerinin Nablus, Kudüs ve Beytüllahim kentlerinde 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin ise ayrıntı verilmedi.