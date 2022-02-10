İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altında tuttuğu Şeria'da 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.  

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10/02/2022

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İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Şeria'da aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerince gerçekleştirilen gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin Nablus, Kudüs ve Beytüllahim kentlerinde 2'si çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların nedenine ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

 

10/02/2022 17:52
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TAGS: İsrail, güçleri, filistin,
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