İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas şehrindeki saldırıda, 7 Filistinli yaralandı.

ads ads ads ads
31/10/2023

ads
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Tubas'a çok sayıda araçla ve askerle baskın düzenledi.

Baskın sırasında çatışma yaşanırken, olaylarda İsrail askeri, 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Tubas'taki baskın sırasında yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi edildiği belirtildi.

Yaralıların durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırırken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alıyor.

31/10/2023 12:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İsrail, gazze, haber, kıbrıs, kktc, filistin
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.