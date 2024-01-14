İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın kuzeyindeki Ayn es-Sultan Mülteci Kampına baskın sırasında Filistinlilere ateş açtı.

Bu sırada göğsünden gerçek mermiyle yaralanan Luey es-Sufi (14) isimli çocuk Eriha Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 348'e yükselmiş oldu.

-İsrail güçleri son 100 günde Batı Şeria'da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 günü geride bırakan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği ve soykırım yaptığı 100 gün boyunca Batı Şeria'da da en az 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına alırken işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanmak gibi suçlar işlediği aktarıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin "zorla kaybetme" suçu işlediği ve Gazze'de alıkoyup götürdüğü kişilerin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi.

Aralık 2023'e kadar olan verilere göre İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli sayısının 8 bin 800 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail'in kısmen çekildiği Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir evden 10 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı

Öte yandan İsrail ordusunun sabah saatlerinde kısmen çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nin merkezindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait cesetlere ulaşıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Megazi Mülteci Kampı'nda bir evde, İsrail ordusunun geçen hafta kampa düzenlediği saldırı sırasında öldürülen 10 Filistinlinin cesedi bulundu.

Filistinlilere ait henüz kimlikleri tespit edilemeyen naaşlar, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinden sabah saatlerinde İsrail ordusunun çekilişiyle eş zamanlı kentin yoğun şekilde bombalandığı çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, işgal amacıyla girdikleri yerlerden çekilirken arkalarında yüzlerce yıkılmış ev, buldozerler tarafından kazınmış yollar olan harabeye dönmüş bir bölge bıraktığını ifade etmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.