İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli genci öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde vatandaşların evlerine birçok baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin baskınlar sırasında ateş açtığı kaydedilen haberde, fırında çalışan Kanber'in işe gittiği sırada İsrail askerlerinin kurşunuyla vurularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Buna tepki gösteren bölge sakinleri ile İsrail güçleri arasında olayların çıktığı aktarılan haberde, Kanber'in öldürülmesi sebebiyle kentte tümüyle genel grev ilan edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu arada İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 254'e ulaştı.