İsrail, güvenlik gerekçeleriyle havayolu şirketlerinin Baf’a uçuşları yasakladı

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27/01/2025

İsrail, güvenlik gerekçeleriyle havayolu şirketlerinin Baf’a uçuşları yasakladı

 İsrail, güvenlik endişeleri nedeniyle Kıbrıs'ın Baf Havaalanı’na uçak inişlerini yasakladı.

İsrail hükümetinin, İsrailli hava yollarının Güney Kıbrıs’taki Paphos Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmalarını yasaklama kararı, güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor. İsrail Güvenlik Ajansı (Şin Bet), havalimanıyla ilgili belirsiz güvenlik riskleri nedeniyle bu kararı aldı. Hükümet şu an için Paphos’a seyahat etmeyi önermemekle birlikte, karar özellikle devam eden çatışma ve özellikle İran destekli gruplar, özellikle de Hizbullah’tan gelen artan tehditler nedeniyle alınmış bir tedbir olarak görülüyor.

 

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TAGS: İsrail, güvenlik gerekçeleriyle havayolu şirketlerinin Baf’a uçuşları yasakladı
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