İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasını ele almak için yarın toplanacak

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakere için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İsrailli heyet ülkeye döndü.

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail müzakere heyetinin Doha'daki görüşmelerin ardından Tel Aviv'e geldiği belirtildi.

Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için yürütülen müzakerelerde herhangi bir ilerleme olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakerelerde gelinen durumu görüşmek için yarın toplanacağı kaydedildi.

İsrail heyeti, Hamas ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş müzakereleri kapsamında dün Doha'ya gitmişti.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.