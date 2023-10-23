İsrail-Hamas çatışmalarında 17. gün

İsrail-Hamas çatışmasının 17. gününe girildi. İsrail, olası kara harekatı öncesinde Gazze'ye hava operasyonlarını yoğunlaştırdı. Gazze'de toplam can kaybı 5 bine yaklaşırken bir gecede 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail ordusu, ABD kuvvetleri gelene kadar Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatını ertelemeye karar verdiğini duyurdu. Bununla birlikte İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye yönelik kara saldırısının aylar sürebileceğini söyledi. Gazze'ye yapılan rehine baskında Hamas'la çıkan çatışma sonucu bir İsrail askeri öldü. İşte son 24 saatte bölgede yaşananlar...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e yönelik başlattığı operasyonun ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 17. gününde sürüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Hava Kuvvetleri Harekat Komutanlığı toplantısında, "Gazze'deki kara harekatı, oradaki son savaş olmalı çünkü sonrasında Hamas olmayacak. Bu, bir ay, 2 ay, 3 ay sürebilir ama sonunda orada Hamas kalmayacak" dedi.

GAZZE'YE BASKINDA 1 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Kapsamlı bir kara operasyonu beklenirken İsrail ordusu ara ara Gazze sınırlarına girerek operasyonlar düzenliyor. Son olarak Han Yunus bölgesinde baskın düzenleyen İsrail askerlerine Hamas karşılık verdi.

Atılan anti-tank füzesi nedeniyle bir İsrail askeri ölürken üçü yaralandı. Hamas ise İsrail saldırısını geri püskürttük açıklaması yaptı. İsrail ordusu Gazze sınırlarına girme sebebini rehinelerin bulunması olarak açıkladı. Halihazırda Gazze'de 222 rehinenin bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu ayrıca, "Hamas'ın Gazze'ye giren yardımları almadığından emin olmak için izliyoruz, bu tarz el koymaların olmaması için operasyonlar yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU: KARA HAREKATI, TAHVİYE ABD KUVVETLERİ GELENE KADAR ERTELENECEK

İsrail ordu radyosu tarafından yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara harekatına hazırlık olarak Orta Doğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Bununla birlikte açıklamada, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

İsrail ordusu, olası kara harekatı öncesi Gazze'ye yönelik hava bombardımanını yoğunlaştırdı.

İsrail uçakları, Gazze'deki Cebaliya, El-Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya bölgesinde, sivillerin yaşadığı çok sayıda eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze'de toplam can kaybı 4 bin 741 olurken, 16 bine yakın yaralı var.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

Bölgede insani dram her geçen gün artarken ikinci insani yardım konvoyu da Refah Sınır Kapısı'ndan geçti.

17 TIR'dan oluşan konvoyda ilk defa yakıt tankerleri de Gazze'ye ulaştı.

Yardım konvoyu Gazze'ye doğru hareket ederken Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama sesleri yükseldi.

İSRAİL MISIR'A AİT BİR NOKTAYI VURDU

İsrail ordusu, Refah Sınır Kapısı'na yakın bir noktada Mısır'a ait bir askeri noktayı hedef aldı. Tel Aviv saldırının yanlışklıkla yapıldığını açıkladı. Mısır yönetimi ise İsrail'in kendileriyle iletişiem geçip durumu anlattıklarını söyledi. Saldırı nedeniyle Mısırlı askerlerin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

İSRAİL'İN VURDUĞU CAMİ SAYISI 31'E ÇIKTI

İsrail hava saldırılarıyla Gazze'deki Cebaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Hedefte iki cami vardı. Saldırıda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Batı Şeria'yı da hedef aldı.



Cenin kentine düzenlenen saldırıda El Ensar Camii, İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

Caminin vurduğunu kabul eden İsrail ordusu, hedeflerinin, ibadethane altındaki tüneller olduğunu iddia etti.

Böylece 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından vurulan cami sayısı da 31'e çıktı.

İsrail'in hava saldırılarında, Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e ait bir okul da hedef alındı.

Han Yunus'taki Filistinlilerin İsrail bombardımanından kaçarak sığındığı okulda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

KARA HAREKATI OLACAK MI?

Öte yandan Gazze sınırında on binlerce İsrail askerinin kara harekatı için bekleyişi ise sürüyor.

Daha önce İsrail Ekonomi Bakanı, hükümetin orduya yeşil ışık yaktığını, operasyon kararının orduya ait olduğunu söylemişti.

İSRAİL'E DESTEK ZİYARETLERİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

Rutte, bugün İsrail’in başkenti Tel Aviv’e günü birlik bir ziyaret yaparak Netenyahu ile bir araya gelecek.



Rutte, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da salı günü İsrail'de olacak.