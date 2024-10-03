İsrail: Hamas hükümeti lideri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas yöneticileri Semih el Siraj ve Sami Kudeh'in de saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre üç isim, yaklaşık 3 ay önce İsrail'in hava saldırısında öldürüldü ancak Hamas konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İsrail, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi temmuzda Tahran'a düzenlediği saldırıda öldürmüş, yerine Yahya Sinvar geçmişti.