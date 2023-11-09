İsrail Han Yunus'ta konut binasını vurdu: 6 ölü

İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında altı kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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09/11/2023

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İsrail Han Yunus'ta konut binasını vurdu: 6 ölü

Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre, sivil savunma ve ambulans ekipleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Bani Süheyle kasabasında bir konut binasına düzenlenen saldırı sonrasında hayatını kaybeden altı kişinin cenazesine ulaştı.

Sayısı henüz belirlenemeyen yaralılar da El Nasır Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Perşembe günü şafak vakti başka bir saldırıda da Gazze Şehri'nin Shawa Meydanı yakınındaki Amriti ailesine ait bir ev vuruldu ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar Şifa Hastanesi Tıp Kompleksi'ne nakledildi.

09/11/2023 10:06
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TAGS: haber, kıbrıs
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