İsrail: Hava sahamıza giren Suriye savaş uçağını düşürdük

İsrail ordusu, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Suriye savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce, İsrail hava sahasına giren Suriye Sukhoi savaş uçağına iki Patriot füzesi fırlatıldı. İsrail Hava Kuvvetleri, hava sahasına yaklaşık 2 kilometre giren savaş uçağının ilerleyişini izledi. Uçak daha sonra Patriot füzeleri tarafından engellendi" dendi.

Uçağın, Golan Tepeleri hava sahasında düşürüldüğü belirtildi. Pilotun durumu henüz belirsiz.

Suriye ise vurulan uçağın Suriye hava sahasında olduğunu söyledi.

Suriye devlet televizyonundan yapılan açıklamada, uçağın 'Suriye hava sahası içinde, Yarmuk Vadisi eteklerindeki Sayda bölgesinde muhalif örgütleri hedef alırken vurulduğu' belirtildi.

Suriye, "İsrail, Sayda bölgesindeki örgütleri hedef alan savaş uçaklarımızdan birini vurarak silahlı terör örgütlerini korudu" dedi.