İsrail, İngiltere ve Danimarka’ya seyahat kısıtlaması uygulayacak

İsrail, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron mutasyonu nedeniyle İngiltere ve Danimarka’yı kırmızı listeye ekledi.

İsrail Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Sharon Alroy-Preis, Omicron mutasyonunun İngiltere ve Danimarka’da yayılmaya devam etmesi nedeniyle bu ülkelerden gelenlere Seyahat Kısıtlaması uygulanacağını ifade etti.

Seyahat kısıtlamasının Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade eden Alroy-Preis, Belçika’nın da kırmızı listeye ekleneceğini belirtti. Ancak daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belçika’daki vaka oranının tehdit oluşturmadığı gerekçesi ile kısıtlanan ülkeler arasına dahil edilmediği bildirildi.

Kovid-19 vakalarının artması üzerine tedbirleri sıkılaştıran İsrail, yurtdışından gelen İsrail vatandaşlarına 3-7 gün arasında karantina uyguluyor.

İsrail, Güney Afrika’da Omicron mutasyonun tespit edilmesinin ardından başta Afrika ülkeleri olmak üzere 50 ülkeyi kırmızı listeye almıştı.

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13/12/2021 10:57