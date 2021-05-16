İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki sefer iptal ediliyor

ads ads ads ads
16/05/2021

ads
ads
ads
İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki sefer iptal ediliyor

Dünyanın en önemli Kruvaziyer operatörleri arasında bulunan Royal Caribbean, bölgesel güvenlik endişelerini gerekçe göstererek önümüzdeki ay İsrail'den Yunanistan ve Kıbrıs'a gitmesi planlanan tatil turunu iptal ediyor.

Hayfa limanından çıkan seferler, Royal Caribbean'in yeni gemisi "Odyssey of the Seas" için ilk olacaktı ve COVID-19'a karşı aşılanmış gezginler için üç ülke arasında kurulan bir seyahat koridorundan yararlanmayı amaçlıyordu.

Şirket yaptığı açıklamada, Gazze üzerindeki çatışmalara ve İsrail'in Lübnan sınırındaki gerilimlere atıfta bulunarak "İsrail ve bölgedeki huzursuzluk nedeniyle Odyssey gerekli hazırlıkları tamamlayamadı" dedi.

Geminin açılış sezonunu Florida'da geçireceği belirtilen açıklamada, gelecekte gemileriyle bu popüler varış noktasına (İsrail) geri dönme umudunu koruduğuna da dikkat çekildi.

16/05/2021 14:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.