İsrail Lübnan'a karadan girdi... ABD'den işgale tam destek

İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyinde "Kuzeyin Okları" adı verilen bir kara operasyonuna başladığını duyurdu. İsrailli yetkililer operasyonun "kısıtlı, lokal ve hedefli" olacağını söylüyor ancak bir takvim vermekten kaçınıyor. Dünya diken üstünde bölgeden gelen gelişmeleri izlerken ABD yakın müttefiki İsrail'e desteğini açıkladı ve İran'ı misilleme konusunda uyardı. Öte yandan İsrail'in, Suriye'nin başkent Şam'a gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

CNN'de yer alan habere göre, İsrailli yetkililer, Güney Lübnan'a yönelik kara harekâtının kapsamının sınırlı olduğunu

belirterek, "uzun vadeli bir işgal olmayacağını" söylüyor ancak bir takvim vermekten kaçınıyor. İsrail birliklerinin sınır boyunca "acil tehditleri" ortadan kaldırmaya odaklanacağını belirten yetkililer, İsrail askerlerinin ülkeye ne kadar derinlemesine gireceği veya operasyonun ne kadar sürmesinin beklendiği konusunda bilgi vermekten kaçındı.