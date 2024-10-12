İsrail: Lübnan’dan 35 roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Yukarı Celil bölgesine 35 roket atıldığını açıkladı.

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12/10/2024

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İsrail: Lübnan’dan 35 roket fırlatıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve kuzeydeki Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığının tespit edildiğini, bazı roketlerin engellendiğini, bazılarının ise bölgeye düştüğünü bildirdi.

Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, Lübnan’dan ülkenin kuzeyindeki Hayfa Körfezi ile Yukarı Celil bölgesine 35 roket fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Roketlerden bazılarını engellendiği, bazılarının ise bölgeye düştüğüne yer verilen açıklamada daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Hayfa Körfezi ile Yukarı Celil’deki birçok yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Hayfa'nın kuzeyindeki Zofolon askeri sanayi üssünün çok sayıda roketle vurulduğu, Misgav Am yerleşim birimindeki bir askeri grubun "topçu mermileriyle" bombalandığı belirtildi.

Hizbullah, mensuplarının, Hayfa'nın batısındaki Kiryat Eliezer hava savunma üssüne kamikaze dronlar ile saldırı düzenlediğini ve hedeflerin "hassas" şekilde vurulduğunu kaydetti.

12/10/2024 20:06
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TAGS: İsrail, Lübnan, 35 roket
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