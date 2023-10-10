İsrail: Lübnan'dan ülkeye sızan kişilerle çıkan çatışmalarda bir subayımız öldü

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü." ifadesine yer verildi.

Ordunun açıklamasında, çatışmada ölen Yarbay Abdullah'ın ülkenin kuzeyindeki Dürzi köyü "Yanuh-Jat"lı olduğu belirtilirken, Yedioth Ahronoth gazetesi ise Abdullah'ın 40 yaşında olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, gün içinde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamış ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah Hareketi, İsrail saldırısında 5 üyelerinin öldüğünü duyurmuştu.

Hizbullah'tan "tarafsız değiliz" açıklaması

İsrail ordusu, 8 Ekim'de Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, buna topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, İsrail'e yönelik sızma eyleminin üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.