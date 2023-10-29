İsrail, Lübnan'ın güney bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırlar hakkında bilgi verildi.

İsrail, ağır topçu atışlarıyla Lübnan'ın Mervahin, Bustan, Lebveniye, Zibkin ve Maadi beldelerinin çevresini vurdu.

Öte yandan İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmada olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Şebaa Çiftlikleri ve el Malikiyye'de yer alan askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda, İsrail hedeflerinin "tam isabetle vurulduğu" kaydedildi.