İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar başlattı

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki bazı sınır bölgelerini topçu atışı ve füzelerle vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA haberine göre, İsrail topçu birlikleri Lübnan topraklarındaki Mercayun ilçesine bağlı Blida beldesini vurdu.

Bölgedeki muhabirler de İsrail tarafından Kefr Şuba bölgesi çevresiyle Halta ve Gurayba köyleri civarına füze fırlatıldığını kaydetti.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasında sınırda 8 Ekim’den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalarda şu ana kadar 12 Hizbullah mensubu ve 3 İsrail askeri öldü. Lübnan’da 1’i gazeteci toplamda 3 sivil, İsrail’de 1 sivil öldü.