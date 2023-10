İsrail Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar başlattı

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki bazı sınır bölgelerini topçu atışı ve füzelerle vurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA haberine göre, İsrail topçu birlikleri Lübnan topraklarındaki Mercayun ilçesine bağlı Blida beldesini vurdu.

Lübnan ile İsrail arasındaki 120 kilometrelik dağlık sınır hattı üzerinde karşılıklı çatışmalar ve hava saldırıları devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı yakınında yer alan Nebatiye ile Güney vilayetinde yaşayanlar şu anda iki taraf arasındaki çatışmalardan en çok etkilenenler arasında.

Bazı aileler, çatışmaların ilk gününden itibaren evlerini terk edip başkent Beyrut'taki yakınlarının yanına geçti. Durumu veya gidecek bir yeri olmayan aileler ise devlete ait okullara yerleşti.

Lübnan'da çatışmalardan en çok etkilenen Güney vilayetinin Sur kentinde okullara sığınan aileler ve yetkililer, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

SADECE SUR KENTİNDE 4 BİN 500'DEN FAZLA İÇ GÖÇMEN VAR

Sur Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hammud, Lübnan hükümetinin talebi üzerinde sınır bölgesinden tahliye edilmek isteyen aileler için kriz odası oluşturduklarını söyledi.

Çatışmaların patlak verdiği ilk günden itibaren sınır hattı üzerinde yer alan köy ve beldelerden göçün başladığını belirten Hammud, "Sınır hattından Sur kentine gelen kayıtlı iç göçmen sayısı 5 bin 100. Bunların bazıları Beyrut gibi Lübnan'ın diğer kentlerine geçti. Ancak Sur'da kalan iç göçmenlerin sayısı şu anda 4 bin 500." ifadelerini kullandı.

Hammud, iç göçmenlerin önemli bir kısmının devlete ait okullara yerleştirildiğini, bazılarının ise kendi imkanları ile ev kiraladığını kaydetti.

"11 GÜNDÜR BURADAYIZ"

Lübnan'ın güneyindeki tüm okullar ve üniversiteler artan güvenlik tehdidi nedeniyle 10 Ekim'den bu yana tatil edilmiş durumda. Kapılarını öğrencilere kapatıp iç göçmenleri ağırlayan okullardan biri de Sur kentindeki meslek okulu.

6 kişilik ailesiyle 8 Ekim'de evlerini terk eden ve bir daha dönemeyen Fatma Abbas, "11 gündür buradayız. Evimiz tam saldırıların olduğu bölgenin hemen yanında." dedi. Konuşmakta zorlanan Fatma Abbas, ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilmediklerini dile getirdi.

Yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile masalar üzerine serdikleri yataklarla kendilerine yaşam alanı oluşturmaya çalışan aileler, sınırlı imkanlar dahilinde yaşam mücadelesi veriyor.

Çoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan aralarında hasta ve bakıma muhtaç kişilerin de bulunduğu iç göçmenler, hastalarına bakamadıkları gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanıyor. Aileler, okulda en çok zorlandıkları durumun ise banyo bulunmaması olduğunu vurguluyor.

İSRAİL SINIR KASABALARI HAYALET YERLEŞİM YERLERİNİ ANDIRIYOR

Shtula, Ras Nakura ve Shlomi gibi tahliye edilen birçok İsrail sınır kasabası, hayalet yerleşim yerlerini andırıyor. Sokaklarda sadece askeri araçları ve askeri kontrol noktalarını görmek mümkün.

Sınıra yakın bölgelerde aralıklarla konuşlandırılmış birçok tank ve zırhlı araç mevcut.

İSRAİL ORDUSU, BASIN TURUNU "GÜVENLİK GEREKÇESİYLE" İPTAL ETTİ

İsrail ordusu Lübnan sınırında bugün düzenlemeyi planladığı basın turunu "güvenlik durumunu gerekçe göstererek" iptal etti. Bu durum, sınır bölgesindeki vaziyetin ne kadar kırılgan ve değişken olduğunu gösteriyor.

İsrailli Binbaşı David Baruch, sınıra yakın askeri bölgelere kendisinin askeri kıyafetlerle gitmesinin tehlikeli olduğunu ancak Hizbullah’ın genelde sivilleri hedef almadığını söyledi. İsrailli komutan bu nedenle kendisinin eşlik etmeyeceğini ancak gazetecilerin güvenlikleri kendi sorumluluklarında olmak kaydıyla buraya gidebileceğini belirtti.

"HİZBULLAH BİZİM DİKKATİMİZİ GAZZE'DEN BAŞKA YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

AA'ya açıklamalarda bulunan Baruch, Hizbullah ile bir savaşa girmek istemediklerini ancak böyle bir şeyin olmasından endişe duyduklarını belirterek, "Hizbullah bizim dikkatimizi Gazze’den başka yere çekmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail’in Lübnan sınırındaki durum, Binbaşı Baruch'un söylediklerini büyük oranda teyit ediyor. Her ne kadar tam bir savaş hali olmasa da İsrail ordusu Hizbullah’ın saldırı ihtimaline karşı sınırda teyakkuz halinde.

Bu durum ordunun, Gazze Şeridi’nde bulunan Filistinli direniş örgütü Hamas’a tam olarak odaklanmasına belli ölçüde engel oluyor.

Sınıra yakın bölgelerde bulunan askeri zırhlı araçların ve askeri kontrol noktalarının fotoğraf ve videosunun çekilmesine ise İsrail ordusu izin vermiyor.

GAZETECİLERİN BU BÖLGELERE ERİŞİMİ SON DERECE SINIRLI

Bu bölgelere gazetecilerin erişimi de son derece sınırlı tutuluyor. Binbaşı Baruch, ABD’nin gönderdiği savaş gemisinin "bölgede birçok aktöre" mesaj niteliğinde olduğu görüşünde.

İsrailli komutan, açık olarak söylemese de bu mesajın Hizbullah ve İran'a yönelik olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail’e yaptığı ziyarette, İsrail’e karşı yeni bir cephe açılmaması konusunda uyarıda bulunarak Hizbullah ve İran’a mesaj göndermişti. Sınır boyunca AA muhabirine konuşan İsrail askerleri her ne kadar İsrail’in de Hizbullah’ın da bir savaşa tutulmayı istemediklerini söylese de durumun her an kontrolden çıkma riski mevcut.

İsrail ordusunun Hizbullah tarafından düzenlenen bir saldırıya verdiği karşılığa, hemen sonrasında Hizbullah’ın yeniden karşılık verdiği bir durum yaşanıyor.

İki taraflı bu misillemede bulunma durumu, her an gerilimin bir savaşa dönüşme riskini kendi içerisinde barındırıyor.

İSRAİL ORDUSU: SINIR BÖLGESİNDEKİ SALDIRILARA KARŞILIK LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE BAZI NOKTALAR VURULDU

İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasında, Lübnan topraklarından İsrail'in Har Dov bölgesine atış yapıldığının tespit edilmesi üzerine bu noktanın hava kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Lübnan topraklarındaki silahlı grupların İsrail'in kuzeyindeki Margaliot yakınlarına tanksavar füzesi attığı noktanın da İsrail ordusuna bağlı hava aracıyla hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca İsrail beldesi Hanita'ya bir dizi tanksavar füzesi atılması üzerine İsrail askerlerinin bu noktalara ateş açarak karşılık verdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, aynı şekilde Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait bir gözlem noktasını tank ateşiyle vurduğunu açıklayarak saldırıya ilişkin bir video yayımladı. Ordunun bölgedeki Hizbullah'a ait noktaları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

HİZBULLAH VE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İran destekli Hizbullah, Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi üzerinden İsrail'in güneyine saldırması ve karşılıklı çatışmaların başlamasından sonra yaptığı açıklamada, tarafsız olmadıklarını, Filistin direniş gruplarını destekleyeceklerini duyurmuştu.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında sınırda 8 Ekim’den bu yana karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin "eylem zamanı geldiğinde harekete geçeceklerini" söylemişti.

Çatışmalarda şu ana kadar Hizbullah,12 mensubunu kaybetti. Lübnan'da 1'i gazeteci toplamda 4 sivil öldürüldü.

İsrail ordusu ise şu ana kadar 3 askerinin öldüğünü duyurdu.Bölgedeki AA muhabiri de İsrail tarafından Kefr Şuba bölgesi çevresiyle Halta ve Gurayba köyleri civarına füze fırlatıldığını kaydetti.

