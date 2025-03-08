İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun saldırılar gerçekleştirdi

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08/03/2025

İsrail, Lübnan'ın güneyine yoğun saldırılar gerçekleştirdi

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki birçok köye art arda hava saldırıları düzenledi. İsrail hava saldırıları Cebel er-Reyhan, Zebkin ve Yatır bölgelerini hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı ise İsrail savaş uçaklarının Babiliye kasabasındaki bazı noktaları bombaladığını bildirdi.

Ayrıca, Ensar ve Zerrarîye kasabaları arasında yer alan Mureysa bölgesinin de hedef alındığı, Zahrani bölgesi üzerinde yoğun ve alçak irtifada uçuş yapıldığı kaydedildi.

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TAGS: İsrail, Saldırı, Lübnan
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