İsrail, Lübnan'ın Sayda kentini hedef aldı

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV, İsrail'e ait savaş uçaklarının sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Gaziyye'yi hedef aldığını bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Gaziyye saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor. Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

Gaziyye beldesi, İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinden yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan Birket Rişe, Ramta ve Smaka askeri noktalarının füze ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu.