İsrail: Mısır’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacağız

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18/10/2023

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İsrail: Mısır’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacağız

İsrail, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze Şeridi’nin güneyine insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacaklarını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin Genişletilmiş Güvenlik Kabinesinin, “ABD Başkanı Joe Biden'ın temel insani yardım talebi ışığında” oybirliğiyle aldığı kararlara yer verildi.

Açıklamada, ilk olarak, İsrail’in, Gazze’deki İsrailli esirler iade edilmediği sürece kendi topraklarından Gazze Şeridi'ne hiçbir insani yardım yapılmasına izin vermeyeceği kaydedildi.

İkinci olarak, açıklamada, Kızılhaç örgütünden İsrailli esirleri ziyaret etmesi talep edildi.

Açıklamada, üçüncü ve son olarak, Gazze’ye yönelik insani yardım konusunda, şu kararın alındığı bildirildi:

“Başkan Biden'ın talebi doğrultusunda İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan veya oraya tahliye edilen sivil nüfusa, yalnızca gıda, su ve ilaçtan ibaret olması ve Hamas'a ulaştırılmaması kaydıyla, Mısır'dan gönderilecek insani yardımları engellemeyecektir. Hamas'a ulaşan her türlü malzeme engellenecektir.”

18/10/2023 20:02
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TAGS: İsrail: Mısır’dan Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına engel olmayacağız
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