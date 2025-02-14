İsrail ordusu Batı Şeria'da UNRWA'nın sağlık merkezine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir sağlık merkezini basıp burayı geçici gözaltı alanı olarak kullandı.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 12 Şubat'ta Beytüllahim kenti yakınlarındaki Arub Mülteci Kampı Sağlık Merkezine zorla girerek burayı onlarca Filistinlinin gözaltına alınması ve sorgulanması için kullandığı kaydedildi.

İsrail'in BM tesislerinin dokunulmazlığını açıkça hiçe saydığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da UNRWA tesislerine yönelik buna benzer olayların Ekim 2023'ten bu yana defalarca yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail'in UNRWA'ya yönelik yasak kararına işaret edilerek 30 Ocak'tan bu yana UNRWA'nın İsrail ile iletişim kuramadığı dolayısıyla bu tür olayları rapor edip çözüm için talepte bulunamadığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim'i de kapsayacak şekilde genişletti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın diğer bölgelerindeki gözaltı ve tutuklamalarla genişletilen saldırılar, İkinci İntifada'dan bu yana İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik en uzun süre aralıksız devam eden saldırıları oldu.