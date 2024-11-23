İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi

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23/11/2024

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İsrail ordusu, Beyrut'un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya çok şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya gelen çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden saldırıda ölen ve yaralananlara ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

23/11/2024 10:32
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TAGS: İsrail ordusu, Beyrut’un şehir merkezine hava saldırısı düzenledi
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