İsrail ordusu, Gazze kentini tamamen kuşattıklarını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi’ni ikiye böldüklerini ve Gazze kentini tamamen kuşattıklarını söyledi.

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06/11/2023

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İsrail ordusu, Gazze kentini tamamen kuşattıklarını duyurdu

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze’ye yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze kentini tamamen kuşattığını ve Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını belirten Hagari, “Bugün Gazze'nin kuzeyi ve Gazze'nin güneyi var.” değerlendirmesinde bulundu.

Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli sivillerin güneye geçişine de izin vereceklerini aktardı.

Gazze’ye yönelik saldırılara ilişkin soruya da cevap veren Hagari, İsrail güçlerinin şu anda bölgede geniş çaplı saldırılar düzenlediğini kaydetti

06/11/2023 08:36
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TAGS: İsrail ordusu, Gazze
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