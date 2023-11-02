İsrail ordusu: Gazze şehrine yönelik kuşatma tamamlandı

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi.

Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masada olmadığı" cevabını verdi.