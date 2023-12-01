İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

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01/12/2023

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarında 5 kişiyi öldürdü


İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan saldırısında bir Filistinli öldü, 4 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin merkezindeki bir evi hedef alan saldırısında da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

Geçici ateşkesin son bulmasının ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaya başladı.

01/12/2023 08:52
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TAGS: haber, kıbrıs
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