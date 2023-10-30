İsrail ordusu, Gazze’de 4 Hamas mensubunu öldürdüğünü duyurdu

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30/10/2023

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İsrail ordusu, Gazze’de 4 Hamas mensubunu öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Hamas mensubunu öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Askeri İstihbarat ve İç İstihbarat Teşkilatı Şabak (Şin-Bet) rehberliğindeki güçler, önde gelen Hamas mensuplarının tasfiye edilmesini sağladı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hedef alınan kişiler arasında, “merkez kamplardaki Deniz Kuvvetleri Komutanı Cemil el-Baba, et-Tuffah Taburu'ndaki anti-zırh sistemi komutanı Muhammed el-Safadi, tanksavar füze sisteminin önde gelen mensubu Mümin Hicazi ve üretim sisteminden sorumlu Muhammed Avadallah’ın” bulunduğu belirtildi.

30/10/2023 17:13
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TAGS: İsrail ordusu, Gazze’de 4 Hamas mensubunu öldürdüğünü duyurdu
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