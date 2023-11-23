İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.

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23/11/2023

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İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu


Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.

Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi.

Hastane çevresinde konuşlanan İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.

23/11/2023 22:58
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TAGS: İsrail ordusu, Gazze’deki Endonezya Hastanesi’nin ana jeneratörünü vurdu
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