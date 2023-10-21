İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek

İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilere güney bölgesine yönelmeleri çağrısını yineleyerek, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kontrol altında olduğunu" iddia etti.

Gazze'nin güneyine insani yardımların gireceğine işaret eden Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ordu Sözcüsü, "siyasi düzeydeki direktifler doğrultusunda" Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneyine gıda, ilaç ve su nakliyatının yapıldığını kaydederken, bölgenin yakıt ihtiyacının ise karşılanmayacağını savundu.

Adraee, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulunuyor.