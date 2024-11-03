İsrail ordusu, Hizbullah'ın deniz subayı olduğu iddia edilen kişiyi kaçırdı

Lübnanlı iki askeri yetkili, İsrail askerlerinin başkent Beyrut'un yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Batroun'a indiğini ve bir Lübnan vatandaşını kaçırdığını doğruladı.

İsrail deniz kuvvetleri Lübnan'ın kuzeyinde üst düzey bir Hizbullah subayını yakaladığını duyurdu. İran destekli grup ile İsrail arasındaki çatışmalarda herhangi bir yumuşama belirtisi görülmüyor.

İsrailli bir askeri yetkili yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) "üst düzey bir Hizbullah yetkilisini" yakaladığını ve askeri istihbarat tarafından soruşturulmak üzere İsrail'e götürdüğünü bildirdi.

ABD merkezli Axios medya kuruluşu İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde yakalanan kişinin adının Imad Amhaz olduğunu ve Hizbullah'ın deniz operasyonlarından sorumlu olduğunu iddia etti.

Lübnanlı iki askeri yetkili ise İsrail askerlerinin başkent Beyrut'un yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Batroun'a indiğini ve bir Lübnan vatandaşını kaçırdığını doğruladı.

İki taraf arasında eylül sonunda tırmanan çatışmalardan bu yana İsrail, üst düzey bir Hizbullah yetkilisini esir almak üzere Lübnan'ın kuzeyine ilk kez asker gönderdiğini açıkladı.

Hizbullah da bir açıklama yayınlayarak yaşananları, "Batroun bölgesindeki Siyonist saldırganlık" olarak tanımladı. Açıklamada ayrıntı verilmedi ya da bir Hizbullah üyesinin İsrail tarafından yakalanıp yakalanmadığı teyit edilmedi.

İsrail'in operasyonu kamuoyuna duyurmasından kısa bir süre sonra Lübnan'ın geçici Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanı'nı İsrail'i Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikâyet etmeye çağırdı.

Olayı anlatan ve kaçırılan kişiyle aynı apartmanda yaşayan Lübnanlılar, silahlı grubun kendilerini güvenlik personeli olarak tanıttığını dile getirdi.

Hüseyin Delbani adlı bir görgü tanığı, "Çok korkmuştuk. Bizimkinin yanındaki daireye zorla giriyorlardı," dedi.

"Bir devlet kurumunun güvenlik operasyonu yaptığını düşündüm."

Lübnan'da konuşlu BM Barış Gücü UNIFIL sözcüsü Kandice Ardiel, bazı yerel gazetecilerin dile getirdiği, barış gücü askerlerinin operasyonda İsrail çıkarma gücüne yardım ettiği yönündeki iddialarını yalanladı.

Ardiel, "Dezenformasyon ve yanlış söylentiler sorumsuzluktur ve barış güçlerini riske atmaktadır," dedi.

Sınır ötesi saldırılar

Hizbullah ve İsrail, Gazze'deki savaşın alevlendiği geçen yılın ekim ayından bu yana neredeyse her gün karşılıklı ateş açıyor.

İdeolojik açıdan Gazze merkezli militan grup Hamas ile aynı çizgide olan Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarının Filistin halkıyla dayanışma amaçlı olduğunu belirtiyor.

Sınırın her iki tarafında on binlerce kişiyi yerinden eden ve bir yıldır devam eden sınır ötesi çatışmalar, 1 Ekim'de İsrail güçlerinin 2006'dan bu yana ilk kez güney Lübnan'a "sınırlı" kara harekatı başlatmasıyla tam anlamıyla savaşa dönüştü.

Lübnan'a 15.000 kadar IDF askerinin konuşlandırıldığı tahmin ediliyor.