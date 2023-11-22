İsrail ordusu, insani araya saatler kala Gazze’nin kuzeyine saldırılarını artırdı

İsrail ile Hamas arasında Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yarın sabah yerel saatle 10.00’dan itibaren 4 günlüğüne ara verileceği açıklanmıştı.

Bu insani aranın başlamasına saatler kala İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya mahallelerine yönelik obüs saldırılarını artırdı.

İsrail topçuları bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği atarken bölgede sık sık patlama sesleri duyuldu.

Bölgede İsrail ordusunun helikopter trafiğinin de yoğunluğu dikkati çekiyor.

İsrail’in Beyt Hanun ve Beyt Lahiya’ya yönelik saldırıları devam ediyor.