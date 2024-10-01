İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurdu

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01/10/2024

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İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurdu

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

01/10/2024 20:01
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TAGS: İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyurdu
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