İsrail ordusu, Kudüs’ün de içinde olduğu bazı bölgeler için yeni “güvenlik talimatları” açıkladı

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de aralarında olduğu bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getiren "güvenlik talimatları" yayımladı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bugün itibariyle 5 gün için geçerli yeni "güvenlik talimatlarına" ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yapılan değişiklikler kapsamında aralarında işgal altındaki Doğu Kudüs, Kuzey Batı Şeria ile Batı Kudüs olmak üzere belirli bölgelerde ilave kısıtlamaların uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde açık alanlarda yapılacak toplantılara 30 kişiye kadar, kapalı alandakilere ise 300 kişiye kadar izin verilecek.

Yalnızca olası bir alarm durumunda korunaklı bir alana ulaşılabilecek yerlerde iş ve eğitim faaliyetleri sürdürülebilecek.

- İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten bu yana kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.