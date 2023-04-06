İsrail ordusu, Lübnan topraklarını topçu atışıyla vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurduğu belirtildi.

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06/04/2023

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İsrail ordusu, Lübnan topraklarını topçu atışıyla vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı.

İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Haberde, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu da Lübnan’dan İsrail’e bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktarılmıştı.

06/04/2023 16:30
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TAGS: israil, lübnan, topçu
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