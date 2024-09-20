İsrail ordusu, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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20/09/2024

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İsrail ordusu, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

20/09/2024 11:16
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TAGS: İsrail, lübnan
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