İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları Marun el Ras ve Şihin beldelerine hava saldırısı düzenledi.

Marun el Ras'a fırlatılan füzelerden birinin patlamadığı belirtildi.

İsrail'e ait insansız hava aracından fırlatılan bir füzenin de Ayta eş-Şaab beldesine düştüğü kaydedilen haberde, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

1 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesinde de bir aracı vurdu.

1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail İHA'larının Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde bir motosikleti vurduğunu duyurdu.

Motosiklete düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.