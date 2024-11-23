İsrail ordusunun, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki el-Basta bölgesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı el-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir olurken çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediği bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.