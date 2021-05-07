İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı

Mescid-i Aksa'ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Müdahale sonrası çok sayıda yaralı Filistinlinin olduğu belirtiliyor.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

MÜDAHALE SIRASINDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

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07/05/2021 21:50