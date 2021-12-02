İsrail Sağlık Bakanlığı: Pfizer/BioNTech aşısı olanlar Omicron'a karşı korunuyor

Bilim insanları, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantının oluşturduğu tehlikeyi anlamaya çalışırken İsrail'den olumlu bir haber geldi. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, son altı ay içinde ikinci veya üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısı olan kişilerin yeni varyantın semptomatik hastalığına karşı yüksek bir oranda korunduğunu açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, güçlendirici Pfizer/BionTech aşısı veya son altı ay içinde ikinci aşısını yaptıran kişilerin omicron varyantına karşı yüksek oranda korunacağını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, ilk göstergelerin olumlu olduğunu söyledi.

"DELTA'DAN SADECE 1,3 KAT DAHA BULAŞICI"

Bununla birlikte, bakanın konuşmasından birkaç saat sonra İsrailli haber kanalı Channel 12 tarafından yayınlanan bir haber, Pfizer/BioNtech aşısının omicron’dan kaynaklanan semptomatik enfeksiyonu önlemede yüzde 90 etkili olduğunu öne sürdü. Haberde ayrıca, Omicron varyantının, şu anda dünyada baskın olan delta varyantından sadece 1,3 kat daha bulaşıcı olduğu belirtildi.

Söz konusu haber, İsrail'de 4 omicron varyantı vakasının tespit edilmesinden ardından geldi. İsrail ayrıca, yeni varyantın yayılmasını engellemek amacıyla geçen Pazar sınırlarını vatandaşı olmayanlara kapattı.

Bakan Horowitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Pfizer/BioNTech aşısının oomicron'a karşı etkinliği hakkında daha doğru bilgilere sahip olacağız. Fakat şimdiden iyimser olmamız için nedenler var. Hala geçerli olan bir aşıyı yaptıranların bu varyanttan korunacağına dair ilk işaretler var” dedi.

UĞUR ŞAHİN: KORKMAYIN

Diğer taraftan, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Wall Street Journal'a, varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi. Ancak, varyantın, çift aşılanmış veya güçlendirilmiş aşıyı yaptıran hastaların bağışıklık sistemleri tarafından nötralize edileceğini açıkladı.

Şahin, "Korkmayın, plan aynı: Üçüncü doz güçlendirici aşıyı yaptırın” dedi.

Şahin, ayrıca WSJ'ye, aşının insanlara virüsten iki düzeyde koruma sağladığını söyledi. İlk olarak, bir kişinin bağışıklık sisteminin, virüse maruz kaldığında hücrelere bulaşmasını önlenmesine yardımcı olan antikorlar ürettiğini söyledi. Bu ilk katman, virüsün kendisini hücrelere bağlayan ve onları enfekte eden başak proteinine odaklanıyor.

Fakat, Omicron, başak proteininde 30'dan fazla mutasyona sahip ve bu ona aşının ilk koruma katmanından kaçma yeteneği veriyor.

AŞININ İKİ TANE KORUMA KATMANI VAR

Şahin’in bildirdiğine göre ikinci koruma katmanı burada devreye giriyor. Enfeksiyondan sonra, vücuttaki bağışıklık hücreleri enfekte olmuş hücreleri yok etmeye çalıştığı için T hücreleri tarafından tetiklenen ikinci bir koruma dalgası geliyor.

ŞAHİN: T- HÜCRESİ BAĞIŞIKLIĞINDAN KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİL

Şahin, varyantın bu ikinci koruma seviyesinden kaçabileceğine inanmadığını belirterek, "Bir virüs bağışıklıktan kurtulmayı başarırsa, bunu antikorlara karşı başarır. Ancak ,ciddi hastalıklardan koruyan ikinci bir bağışıklık tepkisi seviyesi vardır: T hücreleri. Bir kaçış varyantı olarak bile, virüs T hücrelerinden tamamen kaçamayacak” diye konuştu.

YENİ VAKALAR, TAM AŞILI OLAN İKİ DOKTORDA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, The Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail'deki iki yeni omicron vakası, Tel Aviv’deki Sheba Tıp Merkezi'nde çalışan ve her ikisinin de aşıları tam olan doktor arasında meydana geldi.

Her iki doktor da Pfizer/BioNTech ile üç doz aşılandı.Doktorların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AŞILANMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Horowitz, "Bu durum aşıların önemini gösteriyor. Aşı olmadan varyanta maruz kalan herkes, kendilerini gereksiz riske atacaktır” dedi.

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02/12/2021 09:01