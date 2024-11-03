İsrail saldırılarının mağduru çocuklar, Lübnan'ın yanık ünitesine sahip tek hastanesinde tedavi görüyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik şiddetli saldırılarında yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan çocuklar ülkenin yanık ünitesine sahip tek hastanesi Cieytavi'de tedavi ediliyor.

Başkent Beyrut'taki Cieytavi Hastanesi yetkililerinden doktor Ziyad Süleyman, AA muhabirine İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürerken hastanenin yaralananlara verdiği hizmetleri ve Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırısında vücudunun birçok yerinde 3. derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki İvana'nın durumunu anlattı.

- "Savaşın başlamasından beri hasta sayısı arttı"

Süleyman, "Buradaki yanık ünitemiz Lübnan'daki tek yanık ünitesi. Sadece bir tane var, o da Lübnan Cieytavi Hastanesi'nde." dedi.

Lübnan'ın tüm bölgelerinden vücudunda yanık oluşan hastaların hastaneye geldiğini kaydeden Süleyman, "Savaşın başlamasından beri hasta sayısı arttı. Elbette herkesi tedavi etme ve kabul etme kapasitemiz yok. En ağır hastaları seçmeye çalışıyoruz. Örneğin bebekleri, kadınları veya vücudunun yüzde 40'ından fazlasında yanık olan hastaları kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleyman, İsrail saldırılarının başladığı andan bu yana 70 civarında hastayı kabul ettiklerini ve bu hastalardan bazılarını kurtaramadıklarını dile getirdi.

Genellikle 3. derece yanık olan hastaları kabul etseler de bazen 4. derece yanık vakalarıyla da karşılaştıklarını belirten Süleyman, yanıklarla birlikte şarapnel yarası ve kırık gibi yaralanmalar sebebiyle multidisipliner bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Süleyman, savaşın zaten zayıf olan Lübnan'ın sağlık sistemine olumsuz etkisine ise şu sözlerle temas etti:

"Sigortaların ödeme oranları çok daha az ama hükümetin savaşta yaralanan kişilere ödeme yapmak için bir sistemi var. Teorik olarak eğer sayı çok artarsa muhtemelen ödemelerde bir kesinti olacaktır."

Uluslararası kuruluşlarca İsrail'in hem Gazze hem Lübnan'da beyaz fosfor kullandığının kaydedildiğini hatırlatan Süleyman, hastaların genellikle ilk tedavilerini saldırıya uğradıkları bölgelerin yakınındaki sağlık merkezlerinde görmesinden dolayı Cieytavi Hastanesi'ne geldiklerinde bu izlere rastlanmasının mümkün olmadığına işaret etti.

- "Üç hafta güneydeki bir hastanede tedavi gördü"

Süleyman, Lübnan'ın güneyine düzenlenen bir İsrail saldırısı sebebiyle vücudunda 3. derece yanıklar oluşan 2 yaşındaki İvana Zayun'un durumunu da bu konuya bir örnek olarak anlattı.

İvana'nın Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen İsrail hava saldırısının kurbanlarından olduğunu belirten Süleyman, "Hastanemize gelmeden önce yaklaşık üç hafta güneydeki bir hastanede tedavi gördü. Toplam vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde 40'ında üçüncü derece yanıklar vardı." ifadelerini kullandı.

Süleyman, İvana'nın ağırlıklı olarak yüzünde, başında ve göğüs kafesinde yanıkları olduğunu, multidisipliner bir ekip tarafından yanık ünitesinde tedavi altına alındığını kaydetti.

İvana'nın enfeksiyon geçirdiğini ve daha sonra ameliyat edildiğini dile getiren Süleyman, durumunun iyiye gittiğini ve birkaç gün içinde hastaneden taburcu edilmeye hazır olacağını aktardı.

- "Yaşayabileceğine dair umut yoktu"

İvana'nın annesi Fatıma Zayun ise çocuğunun yaralandığı saldırıyı şu sözlerle anlattı:

"Saldırılar artık çok şiddetli hale gelmişti. Bu nedenle bulunduğumuz yerden ayrılmak üzere kıyafetlerimizi toparlayıp görümcemin aracına koymuştuk. Ben mutfaktaydım ve çocuklarım da oyun oynuyordu. Bu sırada iki saldırı oldu. Her tarafı dumanlar kapladı ve ne yapacağımı bilemedim."

O anı her hatırladığında çok kötü hisler yaşadığını dile getiren Zayun, duman ve alevlerden çocukları göremediğini ve ağlama seslerinden onlara ulaşarak pencereden dışarı attığını söyledi.

Zayun, İvana'nın uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek "İlk başta hareket edemiyor, gözlerini açamıyordu. Yaşayabileceğine dair umut yoktu.

Elhamdülillah gözlerini açtı, yürümeye başladı ve durumu iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

İvana'nın çok güçlü bir çocuk olduğunu söyleyen annesi, acılarını bazen gizlediğini ve doktorların da bunu fark ettiğini sözlerine ekledi.