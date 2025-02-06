İsrail, Santorini’deki sarsıntılar nedeniyle olası tsunami hazırlığı başlattı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, bugün sabah saatlerinde acil bir toplantı düzenleyerek, toplantı sonunda ilgili devlet birimlerine Santorini’deki sismik aktivitenin artması durumunda bir tsunamiye hazırlıklı olmaları talimatını verdi.

Son gelişmelerle ilgili olarak, deniz alanında Amorgos ve Santorini arasında çok sayıda sismik hareket kaydedildi.

9:57’de, Atina’nın güneydoğusunda, 231 km uzaklıkta, 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü’ne göre, depremin merkez üssü, Amorgos’un Arkesini bölgesinin 25 km güney-güneybatısında yer alıyor.